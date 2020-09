KRIMI-MIX: Žena, která havarovala u Kolešova, nadýchala přes dvě promile

Přes dvě promile alkoholu v dechu měla osmadvacetiletá řidička, která v neděli na karlovarské silnici skončila se svým vozem v příkopě. Stalo se tak v ranních hodinách v katastru obce Kolešov na rovném a přehledném úseku. Řidička jela směrem na Prahu, avšak pod vlivem alkoholu nezvládla řízení, u křižovatky se silnicí na Jesenici vjela do protisměru, pak vlevo do silničního příkopu, kde narazila do směrového sloupku.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com