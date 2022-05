Byl čtvrtek na počátku května, hodinky ukazovaly půl hodiny před osmou večer. Ilja a Radek, záchranáři ze stanoviště v Novém Strašecí, měli v sanitce jedoucí po dálnici D6 pacienta, kterého převáželi do kladenské nemocnice. Cesta byla klidná a nic zvláštního se neodehrávalo. Až do chvíle, kdy si záchranáři všimli, že je něco špatně v protisměru: auto havarované mimo dálnici. Sanitka přidala na tempu – ale jen proto, aby se co nejrychleji dostala na místo, kde se bude možné otočit. Na místě se ukázalo, že ač ještě není osm, u nehody se objevili opravdu v hodině dvanácté. Nebo už snad je pozdě?