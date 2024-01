Dopravní nehoda s tragickými následky zavřela silnici 237 u Rudy, kde se převrátila cisterna převážející chemickou látku. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému.

Tragická nehoda cisterny u Rudy na Rakovnicku. | Foto: Policie ČR

Vážná dopravní nehoda se stala ve středu 10. ledna zhruba hodinu po poledni na silnici nedaleko rybníka Kracl na Rakovnicku. Podle středočeské policejní mluvčí Michaely Richterové tam havaroval tahač s cisternou.

„Řidič jel od Rudy směrem na Rakovník, když ze zatím nezjištěných příčin vyjel mimo silnici, kde se tahač s cisternou převážející hydroxid sodný převrátily na střechu,“ uvedla Richterová.

Řidič zůstal zaklíněný v kabině tahače, odkud ho vyprostili hasiči. Jak Deníku potvrdila mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková, muž na místě následkem závažných zranění zemřel.

Tragická nehoda cisterny u Rudy na Rakovnicku.Zdroj: Policie ČR

Zasahující hasiči musí na místě řešit únik hydroxidu sodného z cisterny. Podle mluvčího středočeského hasičského záchranného sboru Tomáše Bakaláře byla unikající chemikálie zajištěna do záchytných nádrží a z cisterny přečerpávána do sudů. „Byla povolána náhradní cisterna, do níž bude hydroxid sodný přečerpán,“ uvedl Bakalář.

Hydroxid sodný je chemická látka, dříve známá jako louh sodný, která se používá v řadě průmyslových odvětví, také v domácnostech například k čištění odpadů.

Silnice zůstává zavřená. Objízdné trasy podle Richterové vedou od Nového Strašecí na Řevničov a v dalším směru přes řevničovské nádraží, kde policie odklání dopravu.