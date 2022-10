Potvrzuje se tedy, že tato hrozba není ve středních Čechách aktuální jen v lesnatých oblastech na Kokořínsku, Křivoklátsku či v Brdech. A dlouhodobé statistiky ukazují, že tenhle malér se může stát jak ve venkovských partiích, tak i v blízkosti měst. Rozhodně to přitom není aktuální jen v místech, kde na možný výskyt zvěře upozorňují dopravní značky. Ani intenzivní provoz na hlavních tazích neznamená, že by to zvířata volně žijící v přírodě odrazovalo. Srážky se zvěří jsou přitom opravdu časté. Letošní statistiky, které jsou prozatím dostupné do srpna, ukazují, že zvířata zavinila bezmála 16 procent všech vyšetřovaných nehod.

Čísla mají i svou logiku: na rozdíl od srážek aut řidič se zvířetem euroformulář pro pojišťovnu nesepíše. Přivolaná hlídka také dokáže zajistit, co je potřeba: má kontakt na zástupce místního mysliveckého sdružení, který se postará o uhynulý nebo zraněný kus. V této souvislosti varuje policistka Petra Ledabylová: „Pokud by řidiče napadlo mrtvé zvíře z místa odvézt a ponechat si, dopustil by se přestupku proti majetku, nebo dokonce krádeže – v závislosti na výši škody.“

Na zvíře ležící před autem radí vůbec nesahat: mohlo být i nemocné – a v případě zranění, pokud nedokáže z místa utéct, bude patrně agresivní. Nejvyšší škody způsobují srážky se srnčí zvěří a s divokými prasaty. Jeleni či daňci by představovali větší problém i vážnější ohrožení posádky auta, takové střety však nejsou časté.

Nesahat, ale telefonovat

I když se střetu se zvěří úplně zabránit nedá, pomoci může zvýšená ostražitost a takové přizpůsobení rychlosti jízdy, aby řidič mohl zareagovat. Oslnění zvěře může zabránit ztlumení dálkových světel na potkávací. A přítomnost zvěře často mohou za tmy prozradit odlesky v očích dříve, než je vidět zvíře samotné. Je také dobré mít na paměti, že zvláště srnčí se často pohybuje po skupinách – a přítomnost jednoho zvířete varuje: mohou se objevit i další.

Pokud se již nehoda stane, je třeba mít na paměti, že i když nedošlo ke zranění osob, je vždy povinností přivolat policii: laicky řečeno proto, že se jedná o škodu na majetku mysliveckého sdružení. Důležité je místo nehody řádně zabezpečit a označit, aby do nabouraného vozidla nenarazil ještě někdo další.