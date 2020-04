Nejkritičtější místo republiky? Křižovatka na Kolínsku

Třináct dopravních nehod, z toho dvě vážné, při nichž se tři lidé zranili těžce a 17 lehce. To je nešťastná bilance roku 2019 v lokalitě, která dostala cejch největšího postrachu motoristů. Leží na Kolínsku u vesnice Poďousy - a dostala se do čela žebříčku míst, jimž by se snad řidiči měli raději vyhnout.

Nehoda kamionu na křižovatce u Bečvár | Foto: Deník / Jana Martinková