Přes dvě a půl promile opakovaně nadýchal řidič, kterého policisté podezřívají ze způsobení dopravní nehody na Praze-východ.

O události ze sobotního večera informovala v úterý policistka Eva Hašlová. „Sedmačtyřicetiletý muž se po požití většího množství alkoholu nezdráhal kolem osmé hodiny večer usednout do vozidla a vyjet na silnici,“ konstatovala. Připomněla, že špatně skončila jeho jízda ze Mstětic do obce Zápy. Bylo to ve chvíli, kdy se měl míjet s protijedoucím osobním autem. A – vozidla se neminula.