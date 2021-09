„Muž byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic. Dechová zkouška vzhledem k jeho zranění provedena nebyla, a tak byl vyžádán odběr krve. U řidiče nákladního vozu byla dechová zkouška negativní,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Silnice byla dopoledne na několik hodin neprůjezdná.

Devatenáctiletý mladík, který mířil na Zavidov, jel pravděpodobně příliš rychle, nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou a vjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím nákladním vozem.

