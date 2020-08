Jen díky velkému štěstí vyvázli účastníci hrozivě vypadající nehody mezi Rudou a Rakovníkem pouze s lehkým zraněním. Došlo k ní v úterý večer na křižovatce silnice druhé třídy číslo 227 s vedlejší silnicí vedoucí směrem na obec Nový Dům.

Ilustrační foto. | Foto: Michal Bílek

Nehodu způsobil devětapadesátiletý řidič osobního vozu Ford, který jel po vedlejší silnici od Nového Domu. Zastavil u křižovatky s hlavní silnicí, ale poté se rozjel, a to v době, kdy po silnici přijížděla od Rakovníka na Nové Strašecí nákladní souprava. Po střetu byl osobní vůz odhozen do protisměru, kde narazil do jedoucího motocyklu Honda. Šofér nákladní soupravy, který se chtěl vyhnout střetu, strhl řízení vlevo, avšak po tomto manévru sjel mimo silnici. V příkopě skončila i motorka a osobní vůz.