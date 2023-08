Při havárii u Bělče, skončilo auto na střeše v příkopu, řidič utekl do lesů

/FOTOGALERIE, VIDEO/ U Bělče havarovala v pondělí 14. srpna večer tmavomodrá Dacia Logan. Poté, co auto dostalo smyk, přejelo do protisměru, vyletělo ze silnice, převrátilo se na střechu a dopadlo do travnatého příkopu. Řidič z vozidla utekl. V autě zůstal pouze lehce zraněný spolujezdec. Po šoférovi, který zmizel ve tmě, pátral policejní pes.

Při nehodě u Bělče spadlo auto na střechu do příkopu. Řidič utekl. | Video: Deník/ Kateřina Nič Husárová