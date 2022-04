Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková, žena utrpěla vnitřní zranění břicha a letecky byla transportována do motolské nemocnice. Muže se zraněním na hlavě převezla sanita rovněž do Motola. Při srážce se zranil i další muž, který utrpěl zhmoždění hrudníku a po ošetření byl pozemní cestou rovněž převezen do motolské nemocnice. Čtvrtého zraněného člověka odvezla sanita na vyšetření na urgentní příjem do kladenské nemocnice.