"Byli jsme přivolání pouze na transport pacienta z pole do vrtulníku, k příčině a charakteru zranění nemáme bližší informace," uvedla pro Deník mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

Při sklízení chmele muž zřejmě nešťastnou náhodou zavadil tyčí o drát vysokého napětí. Podle dostupných informací muž utrpěl popáleniny na rukou a nohou a byl letecky transportován na popáleninové centrum do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

