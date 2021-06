„Škoda na obou stojanech byla vyčíslena na sto tisíc korun, na voze vznikla škoda ve výši třiceti tisíc korun. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu u řidičky byla negativní a k jejímu zranění naštěstí nedošlo,“ informovala mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

U Šamotky se střetla tři auta

K nehodě třech vozů došlo nedaleko Šamotky v pondělí 21. června před čtvrtou hodinou odpolední. Způsobila ji čtyřicetiletá řidička vozu VW Transporter, která jela ve směru od Rudy na Rakovník. Po projetí levotočivé zatáčky přejela náhle do protisměru, když v tu chvíli jela opačným směrem Škoda Octavia s přívěsem. Její řidič se snažil střetu zabránit, vjel co nejvíce vpravo, ale na mostě neměl kam uhnout, došlo k bočnímu nárazu a vůz byl odhozen na svodidla. VW Transporter poté narazil do přívěsného vozíku se dřívím a následně do protijedoucího vozu Hyundai.

„Při nehodě došlo k lehkému zranění spolujezdkyně řidiče vozu Škoda Octavia, dechová zkouška u všech řidičů byla negativní,“ uvedla policistka Michaela Richterová. Škoda přesáhla 200 tisíc korun.

Dívka nezvládla parkovací manévr

V posledních dnech se množí případy alkoholu za volantem. Ten požila i osmnáctiletá řidička vozu Audi, které se vydala 19. června dopoledne k obchodnímu domu v Plzeňské ulici v v Rakovníku. Když zajížděla na parkovací místo, narazila do levé strany zaparkovaného vozu Mercedes. „Policisté zjistili, že žena nadýchala více než půl promile, což je bráno jako přestupek. Řidičce byl zadržen řidičský průkaz, zakázána další jízda,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nadýchal přes dvě a půl promile

Až jeden rok vězení hrozí padesátiletému řidiči, který byl zastaven policisty z obvodního oddělení Roztoky 19. června ve večerních hodinách v Pavlíkově. Muž měl pozitivní dechovou zkoušku, a to téměř 2,60 promile alkoholu v dechu.

„Řidič souhlasil s naměřenými hodnotami a hlídce uvedl, že ve večerních hodinách vypil dvě jedenáctistupňová piva,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Boural a z místa nehody ujel. Měl v sobě tři promile

Velmi nezodpovědně se zachoval dvaapadesátiletý muž, který v sobotu ve večerních hodinách usedl za volant vozu Peugeot. Vůz dle výpovědi svědků jel po parkovišti v ulici Zahradní v Řevničově, kde s vozem couval. Vlivem většího požitého alkoholu mu couvání nešlo a najel do zaparkované Škody Octavia. Z místa nehody ovšem odjel pryč. To mu ovšem nepomohlo.

Policisté totiž vypátrali jeho adresu, zastihli ho doma a vyzvali k dechové zkoušce. Ta ukázala pozitivní výsledek více než 3,3 promile. Řidič se k dopravní nehodě doznal a s naměřenými hodnotami souhlasil. „Muži byl zadržen řidičský průkaz, byla mu zakázána další jízda a nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí šest měsíců až tři léta vězení, neboť pod vlivem alkoholu způsobil nehodu,“ uvedla policistka Michaela Richterová.

Předjížděl a byl předjížděn

Špatné předjíždění mělo za následek dopravní nehodu, která se stala 18. června odpoledne na dálnici D6 v katastru Nového Strašecí. Způsobil ji pětasedmdesátiletý řidič vozu Kia, který jel v prostředním pruhu třípruhové komunikace od Prahy na Karlovy Vary. Dle jeho vyjádření se chtěl přesvědčit, zda může předjet vozidlo před ním, najel si doleva, ale to byl již předjížděn vozem Renault, a tak došlo ke střetu obou vozů. Řidič Renaultu najel mimo komunikaci a zastavila ho svodidla.

„Nehoda se obešla bez zranění, dechové zkoušky byly negativní a škoda přesáhla 100 tisíc korun,“ uvedla policistka Michaela Richterová.