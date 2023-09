Řidič najel do protisměru a narazil do mostku. Pro spolujezdkyni letěl vrtulník

K havárii osobního automobilu došlo v sobotu 30. září dopoledne u obce Ruda. Sedmapadesátiletý řidič najel do protisměru, kde narazil do mostku. On i jeho spolujezdkyně museli být následně převezeni do nemocničního zařízení.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák