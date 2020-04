Namrzlé silnice v posledních dnech řidiče pěkně potrápily. I přes omezený pohyb lidí venku došlo k několika nehodám, z nichž jedna byla vážná a vyžádala si dokonce zásah vrtulníku.

Nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lenka Novotná

V pondělí odpoledne jela osmačtyřicetiletá žena ve voze Suzuki, po silnici druhé třídy č. 236, a to od místa zvaného „Myší díra“ směrem na Lány. Řidička ale nepřizpůsobila rychlost stavu vozovky, po projetí pravotočivé zatáčky dostala na rovném úseku smyk a vjela na pravou krajnici. Chtěla se vrátit zpět na silnici, ale dostala se do protisměru, vjela mimo silnici a narazila do velkého pařezu, od kterého se vůz odrazil na strom a zůstal na střeše.