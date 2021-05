Servisní a komunitní centrum Deníku tvoří tým tří desítek specializovaných redaktorů, kteří jsou ve spojení s komunitami po celé České republice. „Na hledání zajímavého obsahu spolupracujeme s dobrovolnými hasiči, turistickými spolky i jednotlivými výletníky, pracovníky v muzeích,organizátory nejen obecních akcí, ale i se zařízeními, které pečují o seniory, či s občany, kteří jsou patrioty a chtějí informovat okolí, co je u nich nového," vysvětluje Adéla Faltysová, vedoucí servisně-komunitního centra pro střední a severní Moravu a doplňuje: „Aktuálně jsou nejvíce v kurzu fotky z výletů.“

Řada čtenářských příspěvků přitahuje obrovskou pozornost uživatelů Deníku. Podívejte se na příklady populárních článků. Každý z nich měl stovky tisíc shlédnutí.

Kam vyrazit na výlet, který by byl zároveň trochu dobrodružství? Vypravte se prozkoumat třeba opuštěné raketové kryty na Libavé - do částí vojenského prostoru, které jsou o víkendech přístupné turistům. Kromě ruin po sovětské armádě si tam jako kontrast užijete i krásnou přírodu.



Výšlap do tajemných i dechberoucích Malhostovických kopečků a dál do Kuřimi podnikla neúnavná výletnice, paní Libuše Hošková.

Bagry, prach a rozházená razítka zdokumentoval čtenář Hans Wojnar, když se zašel podívat do areálu znojemské Fruty, krátce před tím, než ji demoliční firma srovnala se zemí.

Předpovědi meteorologů se naplnily. Beskydy v polovině dubna zasypal sníh. Na Pustevny s kuráží vyrazil také fotograf Jiří Baran. I přesto, že zapadl, nafotil kouzelné snímky.

Chladné počasí stále přeje otužování. Své o tom ví Michaela Pachtová z Teplic, která v sobotu dopoledne společně s kamarádkou navštívila Vápenku v Lahošti u Teplic.

