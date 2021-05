Úplnou novinkou je Volební model Deníku, který je inspirován takzvanými „poll of polls“ obvyklými v zahraničních médiích. Je založen na váženém průměru všech letošních průzkumů stranických preferencí zveřejněných renomovanými agenturami IPSOS, Kantar TNS, Median a STEM. Nemusíte tak zdlouhavě pročítat všechny průzkumy, na Deníku.cz najdete rovnou „průzkum průzkumů“, který se rovněž bude neustále aktualizovat.

Celým předvolebním zpravodajstvím se až do října jako červená nit potáhne i velká volební Anketa Deníku. Rekordních 14 tisíc lidí v ní odpovídalo na 40 zásadních otázek týkajících se jak uplynulých čtyř let vládnutí premiéra Andreje Babiše, tak budoucnosti naší země. Dozvíte se tak například pohled našich čtenářů na to, zda by se měly zvyšovat daně, zda je správné zavést rovný důchod či zda by Česko mělo opustit EU.

„Pohled na uplynulé čtyři roky i na další budoucnost naší země nebudeme dělat od stolu. Jak se lidem žilo a co očekávají od politiků, ukážeme na příbězích konkrétních jednotlivců: seniorů, prvovoličů, rodin s dětmi či živnostníků,“ přibližuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička. Články z volebního speciálu lze od nynějška najít na adrese denik.cz/volby2021