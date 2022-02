To nejcennější, co vůbec máme

Považujeme ji za samozřejmost a ještě před pár dekádami jsme měli dojem, že „je zdarma“. Ale dnes se situace mění a z vody se stává cenná komodita, kterou si každý stát chrání. A jak na tom jsme my? Co dělá stát či kraje a jednotlivci pro uchránění toho nejcennějšího, co máme?