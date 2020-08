KDY: 29. srpna, 15:00

KDE: Lesní divadlo Šanov

ZA KOLIK: 200 Kč

V rámci tohoto malého festivalu si příchozí budou moci vyslechnout písničky v podání hudebních skupin New Rebels, Michal Tučný Revival Plzeň, Gladly S. W., Žížeň Band nebo Old Band Plzeň. Vstupenky stojí 200 korun, v případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do hospody U Doutníka.