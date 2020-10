KDY: 5. října

KDE: Železniční stanice Rakovník

ZA KOLIK: Volně přístupné

„Cílem vlakového programu Revolution Train je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog,“ uvedli pořadatelé. Program pro školy zde bude probíhat od 8 do 14.20 hodin, veřejnosti budou vagóny přístupné od 15 do 18 hodin. Vstup je zdarma.