KDY: 16. července, 16:00

KDE: Rabasova galerie, Rakovník

ZA KOLIK: volně přístupné

Její vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 16. července od 16 hodin. Studio amatérské fotografie založil v polovině šedesátých let Karel Koubek. Za dobu svého působení prošlo fotoklubem sedm desítek fotoamatérů Rakovnicka. Jejich dílo si lidé budou moci prohlédnout ve dnech od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.