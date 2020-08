KDY: 29. a 30. srpna

KDE: Hrad Křivoklát

ZA KOLIK: 60 Kč

Skupina Tartas pochází z České Třebové a jejího okolí. V jejich řadách lze najít zástupce několika generací, kteří jsou do svého řemesla skutečně zapálení a společně se již více než 15 let věnují opravdovému historickému šermu. Setkat se příchozí mohou i s šermířskou skupinou Regius. Chybět nebude ani zkušený sokolník František Kunc se svými svěřenci a zazní i odborný výklad. Vstupné na nádvoří je šedesát korun , děti do 6 let mají vstup zdarma.