Navštivte rozhlednu u Nového Strašecí

Proč přijít: Rozhledna na Mackově hoře u Nového Strašecí je dobrým tipem na víkendový výlet. Lidé ji mohou ještě do konce června navštívit v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin, v červenci a v srpnu od úterý do neděle ve stejném čase.

Rozhledna Mackova hora. | Foto: Aneta Kochová

KDY: Úterý až neděle, 9 až 17.00 (od července)

KDE: Mackova hora u Nového Strašecí​

ZA KOLIK: 20, snížené 10,- Kč Obsluhu rozhledny Igora Šulce lze kontaktovat na telefonním čísle 603 449 663. Vstupné je 20 korun, studenti, senioři a děti platí 10 korun. Otevření rozhledny pro skupiny minimálně s osmi osobami lze mimo otvírací dobu domluvit telefonicky.

Autor: Redakce