KDY: 9. dubna, 19:00

KDE: www.smsticket.cz

ZA KOLIK: 350 Kč

"Připravovaný stream je reakcí na dotazy a prosby fanoušků o online koncert, které se kapela rozhodla vyslyšet. Queenie předvedou originální show s velkolepou vizuální výpravou,“ slibuje skupina. Koncert z velkého jeviště bude snímat celkem 12 kamer, a tak diváci takřka o nic nepřijdou. Vstupenky na koncert, který byl vtipně nazván The Show Must Go Home, zájemci zakoupí za 350 korun na webu smsticket.cz.