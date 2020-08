KDY: 15. srpna, 8:15

KDE: Rakovnicko

ZA KOLIK: 20 (dospělí) a 10 (děti) Kč

Ta první má start na autobusové zastávce v Hřebečníkách, a to od 9:15 do 10 hodin. Lidé při ní urazí celkem 6 kilometrů. Další, 8kilometrová cesta, vede z Újezdce (start 9:20 až 10 hodin). Třetí možnost absolvují turisté z železniční stanice v Pustovětech. Vyrazit odtud budou moci v době od 8:15 do 9:30 hodin, přičemž následně urazí 16,5 kilometru. Čtvrtá, poslední a nejkratší, trasa začíná u Památníku J. Barranda ve Skryjích, měří jen 3,5 kilometru. Za startovné dají dospělí 20 korun, děti pak 10 korun. V cíli na každého čeká diplom, upomínkový předmět, turistická vizitka, dětské soutěže, tombola, opečení přinesených špekáčků či živá hudba.