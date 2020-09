Veřejnost si bude moci prohlédnout hlavu Kelta

Asi po devíti letech se do našeho regionu vrátí jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů na území Rakovnicka – hlava Kelta. Opuková hlava keltského heroa ze Mšeckých Žehrovic bude k vidění v novostrašeckém muzeu v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin.

Hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic | Foto: Deník / Karel Pech