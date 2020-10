KDY: Do 18. října

KDE: Muzeum Nové Strašecí

ZA KOLIK: 30 Kč

Snímky mapují oblasti Čech a Moravy, ve kterých došlo po druhé světové válce k vysídlení německé menšiny. „Nejmarkantnější proměnou prošly pohraniční horské oblasti a to právě v důsledku vysídlení původních obyvatel a nepříliš úspěšnými snahami o znovuosídlení. Výstava přibližuje poválečné osudy kulturní krajiny a obcí, z nichž mnohé zmizely,“ uvádí muzeum. To je otevřeno ve dnech od úterý do pátku (8:00 až 16:00) a v sobotu (9:00 až 17:00). Vstupné je 30 korun.