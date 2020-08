Zájemci se svezou Heligónem

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka připravilo na sobotu 1. srpna akci s názvem Parním vlakem do Kralovic. Díky ní se zájemci budou moci po trati, která slouží už přes 120 let, vydat parním vlakem zvaným Heligón z Lužné do Kralovic.

Ilustrační snímek. Parní lokomotiva | Foto: Deník / Roman Nešetřil