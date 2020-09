Medailově se nejvíce dařilo třináctileté Adrianě Štolcové, která dokázala se svojí Sunny Day výbornou formu z červnové národní soutěže a vyrovnanými výkony v drezurním testu a testu ovladatelnosti si vyjezdila ve výkonnostní třídě Z a kategorii dětí bronzovou medaili za dvojicí Linda Prause a Tereza Kropáčová a byla dekorována jako II.vícemistryně ČR ve Working Equitation 2020.

Mezi dospělými podal výborné výkony i jediný junior v soutěži Vilém Fiška, který obsadil v drezurním testu druhé místo a i když jeho kůň Borec v sobotním testu ovladatelnosti měl místy svoji hlavu, nakonec skončil na krásném šestém místě a přispěl dalšími body i do soutěže týmů. Tam výrazně uspěly v kategorii dětí i pátá Alexandra Typoltová na fellském pony Urwins Jaffa a jedna z nejmladších účastnic osmiletá Karolína Vitnerová s klisnou Darlun. " Všichni zajeli v atmosféře hezkých závodů velmi dobře , všechny dny na mistrovství republiky jsme si moc užili. Jsem ráda, že se nám daří práce se šikovnými jezdci, že se všichni od dětí přes koně až po dospělé tímto krásným sportem bavíme a že vedle všech těch krásných chvil u koní máme i takové výsledky v soutěžích," okomentovala úsilí svých čtyřnohých a dvounohých svěřenců trenérka Jarmila Štolcová, kterou doplnila rozhodčí, organizátorka a úspěšná jezdkyně Šárka Kopecká:" Protože jsem z Mutějovic, pomáhám ve Hředlích trénovat a líbí se mi, jak to v JK Spongilit dělají, jak je to baví a zároveň tam vyrůstá kvalita."

Právě Šárka Kopecká se v nejvyšší výkonnostní třídě P s koněm Gin Tonic umístila na výborném 4.místě, ve výkonnostní třídě S zazářila z týmu JK Spongilit i Kristýna Maternová, což celkově ze sedmi startujících družstev přineslo JK Spongilit Hředle v sestavě Šárka Kopecká, Karolína Vitnerová, Alexandra Typoltová, Adriana Štolcová, Kristýna Maternová, Magdaléna Janoušková a Vilém Fiška vynikající třetí příčku a další medailové umístění.



Úspěch hředelských barev sledovali v hledišti i rodiče Karolíny Vitnerové. "Naše Karolína životem u koní žije, pravidelně chodí dvakrát týdně, ale prakticky by tam chtěla ráda být pořád a moc jí to všechno baví. Jsme rádi, že má svoje koníčky v místě bydliště a Jarmila Štolcová to s dětmi umí úžasně," shodli se rodiče.

To, že hředelská výprava tímto sportem a zábavou žije se ukázalo i v neděli, kdy si atmosféru v krásném královickém areálu užily i nejmladší naděje na koních se svými zkušenějšími vodiči Daniela Broncová, Agáta Němcová a Eliška Maierová. Sečteno a podtrženo - nové krásné zážitky, víkend se čtyřnohými kamarády i radost z úspěšného vystoupení a medailí - to všechno byla účast stáje JK Spongilit Hředle na zářijovém mistrovství republiky.

Miroslav KOLOC