Aleš Pluháček: sportovec a voják srdcem i duší

Všestranný sportovec, voják a vítěz závodu Rynholecká běhna 2021. To je nadrotmistr Aleš Pluháček, který již deset let slouží v Armádě České republiky. Už pět let je u Praporu podpory nasaditelných sil Rakovník, kde působí na funkci náčelníka skupiny komunikačních a informačních systémů, ale ještě před tím sloužil u 4. brigády rychlého nasazení v nedalekém Žatci.

Vynikající triatlonista z Rakovníka Aleš Pluháček. | Foto: archiv A. Pluháčka

Rakovnický triatlonista si připisuje pěknou řádku sportovních úspěchů. A nejde pouze o skvělé běžecké časy, také výborně plave a věnuje se cyklistice. V olympijském běhu v Novém Strašecí v září roku 2020 na 6,2 kilometru, obhájil své prvenství z předešlého roku, když svůj čas vylepšil o 6 sekund. V polovině roku 2020 zářil v závodě Běh Lapákem na 10 kilometrů, který zvládl za rovných 37 minut, o půl roku později dokázal tento čas ještě o necelou minutu vylepšit. V roce 2019 zaběhl Jarní Unhošťský půlmaraton s délkou trati 21,1 kilometrů v čase 1 hodina a 25 minut a v předešlých letech, např. v závodě Jarní Unhošťský maraton o vzdálenosti 42,2 kilometrů se může pyšnit časem 3 hodiny a 30 minut. "Netrénuju pro vítězství, ale hlavně pro radost a porážení sebe sama. Je to o umění překonávat bolest, která přichází nejen v závodech, ale i v životě. Jsem rád, že mohu dělat tento druh sportu, protože si moc dobře uvědomuji, že mnoho lidí na světě už bohužel takové štěstí nemá a proto děkuju za každý den, kdy se mohu hýbat." sděluje nadrotmistr. Sportu se věnoval od útlého dětství. Okusil i bojové sporty, v armádě pak své zkušenosti zužitkoval k získání licence Instruktora speciální tělesné přípravy boje zblízka, veřejnosti známější pod názvem MUSADO. Vzorem je mu sportovní ikona nejen pro české, ale i pro zahraniční sportovce a není jím nikdo jiný, než světoznámý československý atlet a čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu Emil Zátopek. Autor: Markéta Neradová