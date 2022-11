Tato otázka je dobrá a je těžké na ni odpovědět. U malých dětí je to složité. Hodně záleží na přístupu rodičů, protože podpora od nich je hodně důležitá. U větších dětí je to hodně o napojení na kamarády, kteří již hokejbal hrají. Na druhou stranu si nemyslím, že jsme tak drahý sport.

Radek Červený, vedoucí oddílu boxu TJTZ Rakovník:

Mým nejoblíbenějším sportem je box. Box je bojové umění, které není šálkem kávy každého, ale i přesto je to nádherný sport. V poslední době mohu říct, že k nám přichází stále noví členové, kteří by si box chtěli zkusit. Navštěvují nás děti od 5ti let, nejstaršímu členovi je však 62 let! Jako trenér nechci, aby lidé nebo moji svěřenci nevnímali box jako bezmyšlenkovité mlácení se. U boxu je třeba přemýšlet a být dobrý technicky. Umět si přečíst soupeře. Zároveň je box i výborným kondičním cvičením jak fyzicky, tak nabíráním svalové hmoty. Proto se snažím mýty o tom, že je to surový sport vyvrátit. Tréninky přizpůsobuji svěřencům. Trénuji s nimi techniku, fyzickou kondici a samozřejmě i silové tréninky. Každý trénink je jiný a každému svěřenci se já a můj tým věnujeme individuálně. Máme členy, kteří mají rádi box, ale nechtějí zápasit v ringu. To nám nevadí, jsme rádi, že nás spojuje společná záliba- chuť pro sebe něco dělat. Také máme členy, kteří chtějí zápasit, a ty připravujeme jiným způsobem a trénujeme je na zápas mezi provazy. Momentálně převážnou většinu našeho oddílu tvoří právě mladí lidé a teenageři. My jsme rádi, že mají chuť něco dělat a hýbat se. V dnešní nehezké době jsme vděční za to, že si místo vylomenin raději zajdou na trénink boxu.

Martin Kettner, stolní tenis, Rakovník:

Zájem o stolní tenis mezi mládeží je poměrně velký. Děti, které chodili loňský rok, tak pokračují i letos téměř v plném počtu. Z kapacitních důvodů jsem letos přibral pouze dvě nové děti. Musel jsem spoustu dětí odmítnout, máme jich zhruba 15. Skupina hrající okresní soutěž chodí dvakrát v týdnu a druhá skupina jednou týdně. Bohužel je málo trenérů.

Monika Bechnerová, volejbal VK Rakovník:

O volejbal mezi mládeží v kategorii dívek je zájem veliký. Ve dvou kategoriích, které máme, je přes 20 hráček a v té nejstarší je hráček 13. Bohužel se potýkáme s "problémem" volné kapacity v tělocvičnách, abychom mohli otevřít mladší. Ze strany chlapců je zájem téměř nulový, proto máme pouze děvčata.

Vít Němeček, florbal FBC Rakovník:

Zájem o florbal je velký. Bylo a je to tak. Číslo 170 aktivních členů tomu nasvědčuje. Jsme za to vděční, a troufám si z pozice šéftrenéra říct, ze s mládeži pracujeme dobře. A to je základ a nejlepší reklama. Chceme děti rozvíjet jak po sportovní, tak osobní stránce. Mrzí mě, ze nesportuje víc dětí. Pohyb je velmi důležitý.

