Prakticky jediným velkým tuzemským podnikem, jemuž se kvůli pandemii koronaviru neposunul termín, nebo ho pořadatelé pro letošek nezrušili, je Memoriál Josefa Odložila. Na pražské Julisce se podle současných norem bude závodit bez přítomnosti diváků v pondělí 8. června.

Ještě o týden dřív (1. června) se představí atleti v Kladně a také v Plzni a Kolíně. Český atletický svaz naplánoval sérii šesti mikromítinků, které spolu se závody dětí a mládeže proběhnou napříč republikou na 165 stadionech pod heslem „Spolu na startu“.

„Účelem není zajistit starty jen pro reprezentanty, ale nastartovat závodní proces i v jiných věkových kategoriích, povzbudit pořadatele, abychom se vrátili na stadiony v plné formě, i když s omezenými podmínkami,“ prozradil záměr předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Hvězdy se těší na závody

Účast v Kladně bude hvězdná neměli by chybět dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, trojnásobný halový mistr světa na čtvrtce Pavel Maslák a český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk. Představí se i tři elitní mílařky a závody ze Sletiště bude v přímém přenosu snímat Česká televize.

„Moc se na první start těším. I když to bude v omezeném režimu, myslím, že závod je prostě vždy jiný než trénink,“ hodnotila nápad s nadšením Barbora Špotáková. Světovou rekordmanku by měly vyzvat silné domácí konkurentky ze skupiny Jana Železného, tedy Nikola Ogrodníková, Irena Gillarová a Nikol Tabačková. Maslák se zase představí na méně vypisované třístovce.

Mítink na počest stříbrného medailisty v běhu na 1500 metrů z OH 1964 v Tokiu Josefa Odložila bude obsahovat větší počet disciplín. „Jsme připraveni na sto osob na ploše v jednom okamžiku. Disciplín bude devět, za normálních okolností jsme jich vypisovali patnáct. Předprogram ještě řešíme, nejspíš by ho naplnily žákovské závody,“ poznamenal ředitel mítinku Miroslav Ševčík.

I při skromnější účasti slibuje vystoupení domácí špičky několik lákadel.

Na startu by měli být jednak závodníci, kteří se představí v Kladně, ale navíc se počítá s oštěpaři Jakubem Vadlejchem, Vítězslavem Veselým a Petrem Frydrychem. Maslák má změřit síly se sprintery Janem Velebou a Dominikem Záleským na stovce a s Patrikem Šormem na dvojnásobné trati.

Časoměřiči budou sedět v autě

Na stadionu Dukly Praha by měla být zajímavá i osmistovka s triem nejlepších českých středotraťařek Kristiinou Maki, Dianou Mezuliáníkovou a Simonou Vrzalovou. V dálce se představí Radek Juška a v běhu na 110 metrů překážek chce předvést formu veterán Petr Svoboda. „Jednáme i o startu zahraničních atletů, kteří by do Prahy dorazili auty,“ prozradil Ševčík.

„Mítink bude mít všechny náležitosti včetně rozhodčích. Máme to připravené tak, že ti, kteří obsluhují cílovou kameru, budou sedět v autě na asfaltové cestě mezi spodní a horní tribunou,“ vysvětlil ředitel s tím, že kromě diváků bude chybět i tradiční seskok parašutistů.

Také Memoriál Josefa Odložila bude přímo vysílat ČT.

Kladenské Sletiště je na rozdíl od Julisky otevřené jako volnočasový areál. Jak to budou pořadatelé s jeho návštěvníky v době mítinku řešit, vysvětlil Jiří Klesnil, předseda AC Tepo Kladno.

Prostor akce bude vymezen páskami

„Kolem atletického stadionu se nacházejí sportoviště pro veřejnost, ale první červnové pondělí bude prostor naší akce včetně tribuny vymezen páskami, kam bude vstup zakázán. Zabezpečíme to tak, aby byl počet lidí takový, jaké bude v daném okamžiku vládní nařízení,“ řekl Deníku organizátor.

„Pokud bude platit sto osob, akce se obejde úplně bez diváků. Když se ale do té doby kvóta zvýší, bude se řešit, za jakých podmínek vpustit určitý počet lidí na tribunu,“ přemítal Klesnil.

Při atletických mítincích na Sletišti atletičtí fanoušci obvykle korzují areálem a z míst za zatáčkami sledují technické disciplíny.

„Pořadatelé ve spolupráci s městskou policií budou upozorňovat návštěvníky, aby dodržovali povinné rozestupy a neshlukovali se na jednom místě. Jedná se o nezvyklou situaci, nebude to jednoduché, ale určená pravidla musíme dodržet,“ dodal kladenský funkcionář.