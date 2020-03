„Po zvážení současné situace s koronavirem jsme se rozhodli od pátku 13. března přerušit všechny soutěže FIBA. Jde nám o ochranu zdraví hráčů, trenérů, rozhodčích a fanoušků,“ uvedla FIBA ve svém prohlášení s tím, že bude situaci monitorovat na každodenní bázi a poté rozhodne o tom, zda budou moci soutěže opět pokračovat.

Nymburk je momentálně nejlepším týmem soutěže, když vyhrál základní skupinu s nejlepší bilancí ze všech klubů a jasně vyhrál i obě osmifinálová utkání s Teksüt Bandirma. Zajistil si tak historicky první postup do čtvrtfinále, kde se má utkat v sérii na dvě vítězství s řeckým AEK Atény. Série měla začít 24. nebo 25. března v Praze, ovšem nyní není jasné, kdy a zda vůbec série začne.

„Velmi nás daná situace mrzí vzhledem k tomu, jak dobře v této sezoně hrajeme. Pevně doufáme, že se soutěž obnoví co nejdříve a budeme se moc pokračovat tam, kde se sezona Ligy mistrů přerušila,“ řekl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.

„Víme, že FIBA a vedení Ligy mistrů dělali vše pro to, aby soutěž mohla pokračovat, ale v současné situaci, kdy týmy nejsou schopny garantovat uspořádání zápasů a cestování na ně, tak to bylo nejrozumnější možné řešení,“ dodal.

Kvůli nařízení vlády mimo jiné ve středu nemohly své utkání Evropské ligy odehrát basketbalistky ZVVZ USK Praha proti Schiu z Itálie, kde je epidemie nyní nejhorší. Problémy byly i v Lize mistrů při utkání Burgosu a Sassari, které se však nakonec odehrálo. Problémy s tím, že by hráči v případě návratu z utkání na hřištích soupeřů museli do karantény, mají i další země.

„Není to primárně založené na potížích, které byly se zápasy s italskými soupeři, ale je to kvůli omezením, které jednotlivé státy daly na pořádání akcí a na přístup cizinců. není to jen o tom, že by se hrálo bez diváků, ale už jen cestování na zápasy by byl velký problém,“ doplnil Šimeček.

Svou soutěž mimo jiné přerušila i zámořská NBA a to v důsledku toho, že jeden z hráčů byl pozitivně testován na koronavirus. Tam by přestávka měla podle agentury AP trvat nejméně dva týdny.

David Šváb