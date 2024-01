Vyhlášení vítězů Poháru běžců Kladenska a Rakovnicka za rok 2023 se chystá na nadcházející sobotu 27. ledna od 14:00 v restauraci SK Kladno. Předcházet mu bude Zimní běh Iva Domanského v okolí Sletiště.

Zimní běh Iva Domanského v Kladně. | Foto: Jiří Nagy

Tradiční běh konaný od roku 20128 povede od Sletiště lesem až ke Zvonečku, celkem měří 6 kilometrů. Startuje se v 11 hodin a případné informace dodá potenciálním adeptům závodního čísla Jiří Klesnil, tel.: 603 815 534, e-mail: jiri.klesnil@volny.cz

Traťový rekord vytvořil v loňském roce elitní kladenský chodec Vít Hlaváč časem 19:44, mezi ženami dosáhla maxima v roce 2019 Lenka Koubková (22:28). Pozor, ke slavnostnímu vyhlášení v restauraci na SK se chystá i velká dobrota, závodníci už nyní vybírají ze čtveřice jídel.

My jen můžeme tipovat, o to bude největší zájem, zda to bude svíčková s knedlíkem, kuřecí plátek se sýrem a šunkou, smažák nebo spaghetti alá Bolognese…