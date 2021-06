Šedesátka běžců se vydala v sobotu na trať známé lhotecké kaštanové aleje vedoucí nahoře nad Ploskovem až do Lhoty. Na trati lemované krásnými rozkvetlými kaštany byl tentokrát nejrychlejší Ondřej Čadek z Unhoště, který dorazil do cíle v čase 26 minut a 39 vteřin. Nejrychlejší ženou byla pak Adéla Voráčková z Kilpi Racing Teamu.

Lhotecká Rozkvetlá kaštanka 2021 | Foto: Markéta Dočekalová

Lhotecká kaštanka se běhá dvakrát ročně, pokaždé opačným směrem. Jarní varianta je snadnější (7,5 km), podzimní je totiž dvojnásobně dlouhá. Co se mění ještě, to je směr běhu. Při jarním běžci vyrážejí ze Lhoty směrem na Kaštanku, z ní pak na drsný Žilinský vrch (kde už mnozí přecházejí do chůze) a poté hezkou lesní houpačkou k žilinsko-lhoteckému hřbitovu. Dál pak k fotbalovému hřišti a zase do centra Lhoty.