Jako přes kopírák se hrál i druhý poločas dlouho bez proměněných rakovnických šancí, až v poslední desetiminutovce se prosadili M. Seemann z nařízené penalty a Š. Klaban. Spokojený byl i trenér Pavel Hraba: "Dnes jsme narazili na slabšího soupeře, měli jsme trvalý tlak a hodně šancí před brankou, domácí jsme v útoku prakticky do ničeho vážnějšího nepustili."

Hned několikrát v průběhu bojovného a vyrovnaného prvního poločasu rakovnické střelkyně prověřily domácí gólmanku Vančurovou, ale ta potvrzovala svoji extratřídu a blýskla se hned několika výbornými zákroky. Skóre tak k radosti Slavie otevřela zkušená reprezentantka Neusser ve 25.minutě. Těsně před přestávkou však Rakovničanky vybojovaly na polovině hřiště míček a rychlý úder do otevřené obrany potvrdila do odkryté branky Hvězdová na 1:1.

Po domácím vítězství nad Bohemians Praha přivedl los české extraligy pozemní hokejistky HC 1972 do jámy lvové - na půdu obhájkyň titulu do pražského Edenu. V jedné z prověrek před Evropským pohárem 2021, který na konci září přivítá Městský stadion v Rakovníku, ženy podlehly Slavii nejtěsnějším rozdílem. Svůj zápas sehráli v Praze také rakovničtí muži a přivezli tři body za výhru nad pražským Presidentem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.