Rodák z Olomouce Jakub Richter se kulturistice věnuje již deset let. Na svém kontě má nespočet úspěšných soutěží jak republikových, tak mezinárodních. Své bohaté zkušenosti předává ostatním členům v klubu Fun Family Fitness, kde působí na postu trenéra již pět let.

V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěl o svých přípravách na soutěže, jak vypadá kulturistický jídelníček a na čem závisí výběr hudby pro pózování.

Jakube, jak dlouho se věnujete kulturistice?

Cvičit jsem začal asi v patnácti letech, když jsem si uvědomil, že by nezaškodilo trochu zhubnout, a tak jsem se rozhodl, že začnu něco dělat. Jinak v kulturistice závodím už deset let.

Co vás na tomto sportu nejvíce zaujalo?

Nejvíce individualita. Hlavně to, že v tomto sportu je každý sám za sebe. Není to o kolektivu – jako třeba fotbal a jiné sporty. Když závodím v jiných sportech, tak se musím spoléhat také na ostatní a v kulturistice jsem odkázaný jen sám na sebe. Pokazit si to tedy mohu pouze sám.

Kolika soutěží jste se již zúčastnil a jakého úspěchu si ceníte nejvíce?

Jsem vicemistrem republiky, nicméně nejvíce si cením jednoho z nejstarších závodů Evropy – Grand Prix Pepa Opava, kde jsem se z českých závodníků jako jediný umístil a obsadil jsem 2. místo. Celkem jsem se zúčastnil patnácti až dvaceti závodů, přesně nevím.

Jak probíhá vaše příprava na soutěže?

Jsem zastáncem krátkých příprav, takže sedm – osm týdnů. To znamená stáhnout stravu, omezit sacharidy, tuky a naopak zvýším příjem bílkovin. V tréninku toho moc neměním, jelikož můj trénink vypadá pořád stejně. Upřednostňuji spíše silové tréninky, hodně se věnuji kardio cvičení a základ je upravit jídelníček.

Máte nějakou zajímavou historku z příprav na soutěže?

Mé nejradostnější vzpomínky z příprav probíhaly v Doupově, kam jsme vždy jeli na dva týdny, jelikož jsem voják z povolání. Takže poslední týden přípravy právě na zmíněnou Grand Prix Pepa Opava, když jsme měli vojenský výcvik v lese a zkazily se mi veškeré zásoby potravin. Navíc před soutěží je nutné hodně pít. Denně jsem musel vypít dvanáct litrů vody, takže jsem pil vodu, která nebyla pitná a problém byl samozřejmě s toaletou. Byl to vrchol výcvikového roku a velel jsem své četě, neustále jsem usínal, jelikož už jsem byl velice unavený a celé to bylo strašně náročné.

Mohl by jste čtenářům prozradit, jak vypadá kulturistický jídelníček?

Klasický kulturistický jídelníček je velmi strohý. Vlastně se skládá převážně z bílkovin – maso, vejce, mléčné výrobky, většinou nízko tučné. Pokud zrovna nemám těsně před soutěží, tak to tolik neřeším. Snažím se tělo nechat přivyknout normální stravě a jím vše. Akorát držím vysoký příjem bílkovin, jinak se to od ostatních lidí příliš neliší.

Jakou svalovou partii trénujete nejraději?

Preferovaného nemám nic, ale dříve to byl hrudník a biceps. To jsou takové oblíbené diskotékové partie.

Jaká partie vám při tréninku naopak dává nejvíce zabrat?

U většiny lidí to jsou stehna. Já mám naštěstí nohy dobře geneticky stavěné, ale když tuto partii trénuji opravdu tvrdě, tak to je peklo na další tři dny.

Jak vypadá váš tréninkový rozvrh? Kolikrát týdně trénujete?

Za týden odcvičím tak patnáct tréninků. Rozvrh daný nemám, spíše se snažím cvičit tak, aby to mělo smysl. Jednou až dvakrát týdně si dám silový trénink, kde používám opravdu těžké váhy. Zbytek jsou funkční tréninky, kdy dělám hodně kardio cvičení a střídám to se silovým tréninkem, abych se tolik nemusel omezovat právě již ve zmíněné stravě.

Víte nejbližší termín závodů?

Momentálně tomu není situace příliš nakloněna. Soutěží se zúčastňují závodníci, kteří si myslím, že nejsou příliš dobře připraveni a mně to za to nestojí, abych se připravoval na závody a soupeřil s lidmi, kteří neodpovídají kvalitě, jaké by měli. V současné době závodí i tací, kteří by dříve neměli šanci uspět.

Měl jste mezi kulturisty nějaké vzory, kteří vás inspirovaly?

Nikdy. Kulturistice se věnuji hlavně proto, že mě baví a musím přiznat, že jinak ho ani moc nesleduji. Takže nějaké vzory jsem opravdu nikdy neměl.

Při jaké hudbě na pódiu nejraději pózujete?

V běžném životě jsem spíš na ostřejší hudbu – rap, hip – hop a podobně. Na soutěže si vybírám takovou hudbu, aby mi něčím imponovala. Často jsem pózoval na skupinu Evanescence. Jde hlavně o to, aby hudba měla hloubku. Ze začátku pomalý rozjezd a postupně se zrychlovala. Především celé vystoupení musí zaujmout jak publikum, tak i rozhodčí. Podstatné je, aby vás to co nejvíce namotivovalo. Na pódiu jste na pokraji všech svých sil a pózování je také velmi náročné. Takže to musí bavit publikum, které je nejdůležitější a zároveň vás to musí „nakopnout“ dopředu.

Věnujete se ještě nějakým dalším sportům?

Jsem nakloněn všem sportům. Ačkoli nemusím zrovna běh, tak mám za sebou několik běžeckých závodů. Dále se věnuji bojovým sportům – brazilskému jiu jitsu, boxu, MMA, grappling. V poslední době se také věnuji crossfitu. Jinak se nebráním ani kolektivním sportům – míčovým hrám a jiným.

Pracujete také jako osobní trenér. Jak jste se k trénování dostal?

Pracuji, to se myslím přímo říci nedá. Spíše dělám lidem osvětu. Snažím se jim sport co nejvíc přiblížit a dělám to hlavně pro lidi. Pár mě jich oslovilo, zda bych jim mohl poradit, jak se mají dostat do formy. S trénováním to je tedy tak, že mě někdo někomu doporučí a snažím se, abych jim předal nějaké informace, jelikož spousta lidí moc netuší, jak lidské tělo vůbec funguje. K trénování jsem se tedy dostal spíš náhodou, věnuji se mu převážně pro radost a moc mě baví.

Jakub RICHTER

Narodil se v Olomouci v roce 1992. V současné době je členem a zároveň trenérem v rakovnickém klubu Fun Family Fitness.

Obsadil 2. místo na prestižní soutěži Grand Prix Pepa Opava v roce 2016 a o rok později se stal vicemistrem republiky v kulturistice.

Soutěží ve váhové kategorii do 82 kg.

David ŠRÉDL