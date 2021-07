Program si zdržela akademická čtvrthodinka, ale čekání se určitě vyplatilo, protože se bylo na co dívat. Celou akci moderoval jako obvykle známý rakovnický moderátor a bývalý vynikající boxer Petr Mendík.

Večer zahájily Natálie Komínková s Adélou Šulcovou z SK MekGym, které předvedly ukázku MTV Dance. Obě dívky vede trenérka Karolína Trnková. Mezi dosavadní úspěchy Natálie Komínkové patří 2. místo v sólo tanci.

Po krásném vystoupení slečen z SK MekGym přišly na řadu boxerské zápasy. V prvním zápase se představili borci Daniel Denis a Šimon Navrátil. Souboj rozhodoval rakovnický rozhodčí Marek Hauner. První zápas byl trochu rozehřívací a po všechna tři kola vyrovnaný. Na body nakonec zvítězil Daniel Denis.

Po úvodních duelech předvedly divákům své taneční vystoupení opět slečny z SK MekGym – z centra talentované mládeže.

Následně se v ringu představil Patrik Brabec a proti němu rakovnický trenér Martin Leibl. Tento souboj byl poněkud vyostřený, a tak v „osvěťáku“ začínala být hustší atmosféra. Zajímavé utkání skončilo remízou. Následovalo vlažnější střetnutí mezi Martinem Pornerem a Filipem Benešem.

Druhou část programu odstartovaly dalším bravurním vystoupením svěřenkyně trenérky Karolíny Trnkové – ve věkové kategorii od 11 do 14 let.

V dalším boxerském duelu předvedl své umění borec z Bulharska Nikolas Lamač. Proti němu se postavil dvacetiletý Marek Jiránek, který zvítězil.

Následující napínavý souboj mezi samotným organizátorem akce Radkem Červeným a vyznavačem všech bojových umění Pavlem Podlezlem rozhodol sudí Petr Zinka, který vystřídal svého kolegu Marka Haunera, remízou pro oba zkušené borce.

Do konce večera zbývaly dva poslední zápasy, před kterými se představily také slečny z klubu Diamond Angels Academy, které divákům předvedly své vystoupení v aerobiku, pod názvem Exhibiční choreografie.

V předposledním velmi hezkém utkání ukázal nadání třináctiletý Dominik Mandík proti dalšímu talentu Vojtěchovi Kukim.

Nejhezčího utkání se diváci dočkali až na závěr večera, kdy proti sobě nastoupili Petr Maršík s Jakubem Toráčem, kterého vede trenér Lacina v oddíle Fun Family Fitness. Toráč do ringu nastoupil s obrovskou vervou a nasazením a bylo vidět, že je odhodlán zvítězit za každou cenu. Maršík od něho schytal několik tvrdých úderů a po 2. kole se zdálo, že do konce utkání v ringu nevydrží. Nakonec se překonal a doboxoval až do konce 3. kola. Toráč však duel s přehledem vyhrál a sklidil od diváků obrovský aplaus.

Jak skončily zápasy (tučně je označený vítěz):



Daniel Denis – Šimon Navrátil, Vojtěch Pivoňka – Pavel Kalvach, Matěj Dyršmíd – Aleš Lener, Patrik Brabec – Martin Leibl (remíza), Martin Porner – Filip Beneš, Nikolas Lamač – Marek Jiránek, Pavel Podlezl – Radek Červený (remíza), Jakub Líblcait – Marek Štiller (remíza), Dominik Mandík – Vojtěch Kuki, Petr Maršík – Jakub Toráč.

DAVID ŠRÉDL