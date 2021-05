Z výsledků ale netřeba dělat velké závěry. Martin (horké české želízko v singlkanoi) a Petr (společná naděje pro debl) mají olympiádu jistou.

Není nutné být v polovině května ve stoprocentní formě. Ale soupeři, kteří nemají Tokio vyjeté, musí v místě, které proslavila výroba uherského salámu, vypálit na plný plyn.

„Jezdí se nám spolu dobře. Rok navíc, způsobený odložením olympiády, nám prospěl. Ale je důležité se poměřit v ostrém závodě,“ řekl před začátkem SP Martin, starší a zkušenější z bratrů.

NA OLYMPIÁDĚ BUDOU V JINÉ FORMĚ

V Segedínu spolu startovali už na mistrovství světa 2019. „Od té doby jsem udělal velký kus práce, zrychlil jsem. Tak dobře jsem na tom ještě nebyl,“ doplnil Petr. „Pokud dopadneme slušně, dodá nám to sílu. Ani nechci přemýšlet, že by to skončilo jinak,“ sdělil Martin.

„Ale v Maďarsku nebudeme nejvíc našlápnutý. Třeba Italové, kteří nemají místa vyjetý, musejí být nejlepší. Jestli nás teď někdo porazí, určitě to neznamená, že nás nechá za sebou i v Tokiu. Tam budeme v jiné formě.“

V prognózách je však starší ze sourozenců a sběratel medailí opatrný. „Budu spokojený, pokud předvedu to, na co jsem natrénoval,“ pravil trochu tajemně.

Pak ale vyjádření rozvedl. „Ví se o mně, co chci dokázat. Na druhou stranu jsem tohle říkal i před Riem. Doufám, že jsem se ponaučil. Nemám v úmyslu dávat si běžné cíle, i když je v hlavě mám. Nechci se na ně upnout,“ vysvětlil Martin, jemuž ve sbírce olympijský kov chybí.

NA SINGLU POJEDOU OBA

Petr je v tomto směru odvážnější. „Bude to moje první olympiáda, ale také může být i poslední. Vím, že mám mimořádnou příležitost, a budu se snažit ji využít. Rád bych si odvezl cenný kov,“ prozradil.

„Brácha si dává brutální mety, ale myslím, že je to správný. Někdo to potřebuje takhle říkat. Já jsem spíš skromnější. Raději překvapím,“ usmál se Martin.

V olympijských plánech se zrodila i představa, že by Petr, jehož hlavním úkolem je vystoupení na deblkanoi, mohl jet i singl. „Debl je na programu dřív. Dám do něj všechno, co to půjde, ale pak bych zůstal nevyužitý. Tak proč si singl nevyzkoušet? Rád si zazávodím v nejsilnější konkurenci,“ promluvil o druhé olympijské šanci.

Nejdřív ale čeká členy Dukly maďarská zastávka a po ní mistrovství Evropy v Poznani. V Japonsku přijde nejdřív na řadu tréninkový kemp v Koči a po něm přesun do olympijské vesnice.

Druhého srpna pak už půjde do tuhého.