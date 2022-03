Bubáci sní dál o play-off. Demolici Prachatic řídili Dvořák se Lvem

Že by ještě zaútočili na play off? Vůbec to není vyloučeno, protože hokejbalisté Nového Strašecí vstoupili do jarní části I. ligy výborně a vyhráli i druhý zápas. Horalům z Prachatic nedali žádnou šanci debaklem 7:0. Aktuálně jsou Bubáci v tabulce pátí, na čtvrtou příčku Ještěrů z Ústí nad Labem ztrácejí jen dva body.

Hokejbalisté Nového Strašecí (ve žlutém) smetli Prachatice 7:0 a dál sní o play off. | Foto: Jiří Duchoň

Právě Ještěři doma po boji padli s druhým Suchdolem 1:2, to Strašeckým pomohlo. Sami pak kotel přitopili sedmi kousky do sítě Jihočechů. Zářili brankář Dvořák a útočník Lev, ten zaznamenal hattrick. Hosté přitom zahájili zápas velmi slušně, byli lepší, nastřelili tyčku, další šance pochytal výborný Dvořák. Místo toho se po rychlé akci trefil přesnou dorážkou Kmeť a domácí vedli. Zřejmě kvalitní spánek absolvoval před zápasem jejich brankář Dvořák, který také ve druhé části svůj tým několikrát podržel a předváděl jeden povedenější zákrok za druhým. Dal tak možnost vyniknout svým spoluhráčům v ofenzivě. Ti v rozmezí 24. - 27. minuty třikrát skórovali a Kocourek byl na nohou. Nejprve dokončil akci Wittmayera důsledný Lev, pak se prosadili muži se zkušenostmi z extraligy. Pálil ještě na podzim i kladenský Javůrek, dorážel mladý Patera, který za Kladno hraje pravidelně na jaře (Javůrek v Kladně nepokračuje). Pro hosty smrtící a zároveň také rozhodující pasáž zápasu zakončila dvojice Duchoň – Lev,. Aréna se bavila a domácí pokračovali v dobrém výkonu i v poslední periodě. Na 5:0 dával už zmíněný navrátilec do sestavy Martin Wittmayer a hostům nepomohlo ani následné střídání brankáře, kdy Lukáš Lev zkompletoval hattrick a ještě jednou se prosadil také Dan Patera. , Strašečtí tak zvládli i svůj druhý jarní duel a dál živí naději na postup do play off. Hráči děkují všem fanouškům za skvělou podporu. Další utkání je na programu v neděli 27.3., kdy se Bubáci představí od 11 hodin v Ústí nad Labem, kde se střetnou s prvním celkem tabulky - Vlčí Smečkou.