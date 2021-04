Mezi jeho první trenéry patřil Miroslav Zeman, který ho zasvětil do tajů boxu a začal Radka trénovat. Byl to právě on, který ho přesvědčil, aby si udělal trenérské zkoušky a předával své zkušenosti ostatním borcům. Před svou smrtí ho požádal, aby mu slíbil, že se bude boxu v Rakovníku věnovat i nadále. Radek Červený dal tehdy slib, který dodržel a drží dodnes.

Červený je také znám tím, že rád pracuje s dětmi, a tak každý rok pořádá mnoho sportovních akcí. Peníze, které se mu podaří vybrat, věnuje Masarykově nemocnici v Rakovníku a podporuje jak nemocné děti, tak i dětskou porodnici.

V rozhovoru pro Rakovnický deník zavzpomínal na své první trenéry, jaké má plány do budoucna, a také na radostné okamžiky, které za svou sportovní kariéru prožil.

Radku, v kolika letech jste začal s boxem?

Box jsem začal dělat až v pozdním věku, myslím, že mi bylo asi pětadvacet let. Než jsem začal boxovat, dělal jsem závodně karate u pana Františka Kopunce. Později jsem přešel do Žatce k Rudovi Šánckému, ten provozoval oddíl boxu. Po úrazu jsem bohužel musel s karate skončit, jelikož jsem nemohl příliš používat nohy na kopy a podobě. Poté jsem se dozvěděl, že oddíl boxu je také v Rakovníku – pod panem Miroslavem Zemanem, a tak jsem se k němu na tréninky přihlásil. Od té doby se boxu věnuji – už to bude asi osmnáct let.

Čím vás tento sport nejvíce zaujal?

Zaujal mě již v mládí, protože mým velkým idolem byl Mike Tyson. Takže jsem vždycky chtěl boxovat, ale nějak jsem se k tomu nemohl dostat. A až vlastně po zranění, o kterém jsem již mluvil, jsem začal s boxem. Lákalo mě to tedy vždy, ale zpočátku to bylo náročné a moc mi to nešlo (smích). Box není jen o mlácení, je to hodně o technice, přemýšlení – není to úplně jednoduché. Navíc je to úplně jiný sport než karate. Jsou to jen údery. Nejsou u toho žádné kopy, takže po karate to pro mě byla velká změna, než jsem se do toho dostal. Přesto je to nádherný sport.

Věnoval jste se i jiným bojovým sportům?

Myslím, že není žádné tajemství, že dělám bodyguarda celebritám, politikům, a tak jsem dělal bojové sporty. Takže kromě karate jsem trénoval třeba aikido a také judo u pana Jeníčka u nás v Rakovníku. Střídal jsem tedy více bojových sportů, abych se od každého naučil co nejvíce. Dále také jezdím na tréninky jiu-jitsu do Prahy k Adamovi Bendíkovi.

Na jakého vašeho trenéra vzpomínáte nejraději?

Legenda byla samozřejmě pan Mendík – otec Petra Mendíka (bývalého vynikajícího boxera). U něho jsem byl asi na pěti trénincích, pak jsem si dal od boxu chvíli pauzu a později jsem se k němu vrátil. To už vedl tréninky zmíněný Miroslav Zeman a Jaroslav Němeček. Na oba vzpomínám moc rád.

Měl jste v dětství ve sportu nějaké vzory?

Jak už se zmínil, tak to byl tedy Mike Tyson a dále také Jean-Claude van Damme. Ten mě inspiroval ve více věcech. Dokonce jsem se oblékal stejně jako on. Pokaždé, když jsem s ním viděl nějaký film, tak jsem ho ve všem chtěl napodobovat. Také jsem zkoušel kopy s otočkou, které ve filmech hodně předváděl.

Jak jste se dostal na post trenéra?

K tomu došlo poté, co zemřel právě Miroslav Zeman. Před smrtí mě požádal, abych nadále vedl oddíl boxu v Rakovníku. Tehdy jsem zde měl jako šéfa Radima Suchánka, který se mě ptal, zda splním přání pana Zemana a povedu oddíl. Samozřejmě jsem souhlasil, a tak jsem začal dojíždět do Prahy, kde jsem si udělal trenérské zkoušky. Ze začátku mi s trénováním hodně pomohl bývalý reprezentant Marek Šimák, kterému jsem velice vděčný za podporu.

Víte nejbližší termín nějaké sportovní akce?

Vypadá to nejspíše na duben – květen, kdy bychom chtěli naplánovat nějaká mezinárodní utkání a nebo bych rád uspořádal Galavečer bojových sportů, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Teď jsem měl nějaké termíny zamluvené, ale zase to máme posunuté. Záleží, jak a co nám vláda povolí. Jinak mám naplánováno, že bych uspořádal Galavečer bojových sportů třeba i v rakovnickém letním kině.

Dosáhl jste v kariéře nějakého úspěchu, kterého si ceníte nejvíce?

Měl jsem velmi dobré výsledky, když jsem se věnoval závodně karate. Jinak v boxu jsem si odboxoval několik zápasů, ale spíše jsem se věnoval právě tomu trénování. Do budoucna mám ještě naplánované nějaké mezinárodní zápasy v Německu. Jeden se měl uskutečnit loni v březnu, ale bohužel přišla pandemie, takže byl zrušen. Nicméně až to bude možné, tak se do ringu rád podívám a samozřejmě se stále udržuji v kondici.

Zažil jste zápas, na který by jste chtěl zapomenout?

Ano, to mám zajímavou historku. Bylo to ještě v době, kdy jsem nebyl úplně boxer a přišel za mnou jeden trenér s nabídkou, abych nastoupil do ringu. Nejprve se mi moc nechtělo, jelikož jsem ještě nikdy v ringu nebyl, ale jak jsem byl zblázněný z amerických filmů – Rockyho a jiných, tak jsem si myslel, že to umím nejlépe.

To zní zajímavě. Jak to dopadlo?

Byli jsme tuším v Karlových Varech a připravili mě na zápas. Trenér mě samozřejmě začal hecovat a sebevědomě jsem vstoupil do ringu. Byl jsem v něm poprvé v životě a nastoupili jsme se soupeřem proti sobě. Hned na začátku kola jsem dostal dvě rány a padl jsem na provazy, které mě šupem vymrštily zpátky k soupeři. Vůbec jsem se nekryl, takže jsem schytal další bomby a skácel se k zemi. Později, když jsem přišel trochu k sobě a ptal se kolikáté je kolo, jsem se dozvěděl, že už jsem v šatně. Svůj první zápas si nepamatuji, jelikož trval pouhých dvacet vteřin. Moc rád na to tedy nevzpomínám, ale vždycky se tomu rád zasměju.

Radek Červený



Narodil se 10. března 1974 v Rakovníku. V roce 2006 získal trenérskou licenci v boxu a stal se trenérem 2. třídy. Od té doby působí na postu trenéra rakovnického oddílu boxu TJ TZ Rakovník, který má v současné době 86 členů. Spolupracuje také s oddíly z Nesuchyně – pod vedením trenérky Miroslavy Chovanové a z Řevničova, kde vede oddíl Pavel Chroustovský.