Z čínského týmu chybí trio Lvů. Tím prvním je samozřejmě Tomáš Satoranský z Chicago Bulls, neboť NBA je v plném proudu. Pro první kvalifikační okno nebyli pozváni ani Blake Schilb (Chalons Reims) a Ondřej Balvín (Bilbao). Jan Veselý (Fenerbachce Istanbul) musel světový šampionát kvůli zranění zrušit a v národním týmu nebude ani nyní. Jeho tým totiž opět startuje v Eurolize.

„Blake měl zájem přijet, ale trenéři mají jiné plány. Chtějí vyzkoušet další hráče. Řekl jsem mu, ať se šetří na olympijskou kvalifikaci, kde ho budeme hodně potřebovat. Podobné to bylo i s Ondrou Balvínem. Má v klubu náročný program. Vzájemně jsme se dohodli, že první okno vynechá,“ vysvětluje neúčast stálic Michal Šob, manažer české reprezentace.

Letenky on-line

Česká liga sice přerušila sezonu už minulé úterý, ale hned devítka vyvolených pro kvalifikaci ME hrála o víkendu Final Four Českého poháru. Třeba polovina Nymburka bojovala v sobotu večer ve finále s USK, které navíc dospělo do prodloužení. „A hned v neděli se připojili k nároďáku. V pondělí dorazili další čtyři kluci,“ říká Šob.

Pohárová utkání se ale hrála po celé Evropě. Například ve Španělsku bojovala v národním poháru Zaragoza Víta Krejčího. „Byli jsme s ním dohodnuti, že objednáme letenky podle toho, jak bude Zaragoza postupovat pavoukem. Sledoval jsem ji on-line a po vypadnutí jsme se o půlnoci zkontaktovali a já mu pořídil letenku také on-line. Tak, aby přiletěl hned druhý den,“ směje se Michal Šob.

Je vcelku pochopitelné, že první den přípravy hráči po palubovce nelétali. „V pondělí jsme absolvovali dva tréninky. Zahájili jsme zlehka, abychom kluky a úvod nezatavili. Také jsme hned na první den zařadili týmové focení, protože v dalších už nebude času nazbyt. Na úterní dopoledne jsme jim dali volno na velkou regeneraci, aby se trochu zmátořili,“ přibližuje Šob.

„Ve středu budeme znovu trénovat dvoufázově, s tím, že postupně přidáme na intenzitě. Ve čtvrtek se přesuneme do Dřítče a následně do Pardubic, kde už se chceme jen koncentrovat na zápas. V aréně jsou naplánovány dvě jednotky. Z toho v den utkání střelecký trénink. A večer už nás čeká Dánsko,“ dodává Michal Šob.

Ze Svitav si vybrali mladé věže

Skoro to vypadá, že nikde jinde než ve Svitavách nemají pivoty pro reprezentaci… Ve čtrnáctičlenné nominaci totiž figurují dva podkošoví hráči z tábora Turů. Navíc oba mladí.

Zkušenější je Šimon Puršl, který absolvoval celou kvalifikaci na mistrovství světa, aby si přímo v Šanghaji vytáhl Černého Petra při určování finální dvanáctky. Navíc byl s národním týmem už na Eurobasketu 2017. Druhým je Luboš Kovář. Ten poprvé okusil atmosféru alespoň reprezentačního kempu při posledním kvalifikačním oknu na MS. A teď se okamžitě vrací.