Brezík má ve třinácti letech našlápnuto na zajímavou kariéru. Přes mateřské Strašecí a Kladno se dostal do elitního pražského klubu a má už za sebou i stáže ve Španělsku.

Aktuálně je členem Sokola pražský, který úspěšně nastupuje v European Youth Basketball League, v níž má dokonce šanci na postup do finálového turnaje v maďarské Péczi.

V Šoproni, městě ležícím nedaleko Vídně i Bratislavy, zahráli pražský tým výborně. Domácí Academy přehrál 96:27, rumunský A.C.S Dan Dacian 89:61 a český Pelhřimov 138:35. Porážku si připsal až v posledním mači s Vardarem Skopje, v jehož kádru nastoupilo několik makedonských reprezentantů do 15 let. V hezkém zápase byla větší kvalita přece jen na straně Balkánců, kteří vyhráli 101:84.

Navrch měla bojovnost Beskyd. Předčila zkušenost

Kryštof Brezík přesto nesmutnil. Proti Vardaru se mu povedl double-double, když zaznamenal 27 bodů a 14 doskoků – parádní hodnoty. V jednom utkání byl také vyhlášen "Player of the game" a navíc dostal na konci turnaje trofej All Star.

„Hlavně jsem rád, že mohu hrát i proti zahraničním týmům a poznat jejich herní styly. Osobně mě potěšilo i získání double-double proti nejtěžšímu soupeři této skupiny, Vardaru. Těším se na další zahraniční utkání s týmy U14 a U15 v polské Radomi, v Brandýse a snad i znovu v Maďarsku," doufá Brezík v postup do finálového turnaje v Pécci.

FOTO: Dva góly za tři vteřiny! Kanonýři jich ale nabídli celkem dvanáct