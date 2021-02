Kdy v Rakovníku vznikl Street workout?

Street workout v Rakovníku vznikl podle mě oficiálně prvním tréninkem tehdy ještě Seberevolty Rakovník, v květnu 2014. Tehdy jsme se s pár kamarády domluvili, že bychom si jen tak pro zábavu zkusili trénink Street workoutu, který v tomto období získával velký boom, hlavně díky videím Adama Raw a rapera Revolty. Já v tu dobu studoval v Praze na vysoké škole a párkrát jsem zašel i na tréninky s místní Seberevoltou Praha a odkoukal od nich pár cviků. Tehdy jsme nikdo nevěděli, jak správně cvičit a nebyla zde žádná videa nebo články, ze kterých bychom se mohli poučit. Čerpali jsme tedy, kde se dalo, především od dalších workoutových týmů v republice. Na facebooku jsme vždy vytvořili událost a nasdíleli mezi přáteli. První tréninky jsme pořádali na 3. ZŠ Rakovník, kde nebyly žádné hrazdy a bradla. Přitahovali jsme se tedy na fotbalových brankách. Později se nám s klukama povedlo prosadit u města první workoutové hřiště na Rakovnicku a konečně jsme měli kvalitní zázemí pro tento sport.

Kdo byl zakladatel Street workoutu v Rakovníku?

To si netroufnu říci, protože bych musel jmenovat strašně moc lidí, kteří byli u zrodu tohoto sportu v Rakovníku a určitě bych na někoho zapomněl. Bez nich by tu Street workout jistě nebyl, tam kde je dnes.

Kolik členů máte v týmu?

Dnes je to kolem dvaceti nadšenců, ale nemáme žádný oficiální seznam. Někteří přicházejí a někteří již nejsou aktivní. Ale pokud má někdo chuť a rád se hýbe, tak ho rádi podpoříme.

Daniel Jakubský na workoutovém hřišti v RakovníkuZdroj: Foto: Archiv/Daniel Jakubský

Je nějaký úspěch, na který rád vzpomínáte?

Za úspěch v poslední době beru to, že se nám konečně po letech podařilo založit oficiálně zapsaný spolek Street workout Rakovník. Dost jsme to odkládali a nebyli příliš důslední, ale věříme, že se nám nyní otevře více možností. Nadále chceme tým rozvíjet a šířit tento sport hlavně mezi mladou generaci. Vedeme i kroužek pro mládež od 12 do 20 let, který nám pomáhá financovat Kaufland Rakovník, a tak může být zdarma pro všechny, co se rádi hýbou a chtěli by vyzkoušet něco nového.

Máte nějaké pěkné vzpomínky ze závodů?

Každý závod je radostný a unikátní svou atmosférou. Samozřejmě, že mám nejraději naše domácí závody, které již pět let pořádáme pod názvem SWR Battle. Sjedou se vždy špičkoví sportovci z České republiky a ze Slovenska – to už je taková naše tradice. Nicméně jestli bude pokračovat, záleží hlavně na tom, jestli to aktuální situace a nařízení vlády dovolí.

Kde nyní trénujete?

Trénujeme, kde to je možné. Loni jsme otevřeli společně s Kauflandem a městem Rakovník nově rozšířené hřiště v Čermákových sadech. Na okrese v posledních letech vzniklo několik workoutových hřišť, takže občas na nějaké zavítáme. Máme již několik let fungující indoor, který postupně dovybavujeme vybavením, kde nás ovšem nařízení vlády poněkud limitují. Spousta z nás trénuje i doma.

Víte nejbližší termín závodů?

V dnešní době se to nedá odhadovat. Takže se necháme překvapit, co nám budoucnost nabídne.

Dan Jakubský



Narodil se v roce 1994 v Rakovníku. Od roku 2014 se věnuje Street workoutu a působí jako propagátor tohoto zajímavého sportu v Rakovníku. V současné době se Street workoutu věnuje už jen pro svou vlastní zábavu.

Street Workout



Jedná se o sportovní aktivitu s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních hřištích. Především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití na zemi. Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Lidé, kteří se workoutem zabývají, nazývají sami sebe porůznu: workouteři, pouliční (street) sportovci.

David ŠRÉDL