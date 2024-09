Domácí v úvodu šli do tlaku, ale paradoxně ho přibrzdil hostující Kohout, který za tvrdý zákrok vyfasoval trest na 5 + OK do konce utkání vyloučen za nesmyslný zákrok hostující Kohout. Dlouhá přesilovka ale jak kdyby Strašecké zabrzdila a góly padaly až od druhé třetiny. Hosté totiž svou první přesilovku v zápase využili s trochou štěstí Krbcem. Domácím sice rychle srovnali Slabým, ae pak opět dvakrát inkasovali, po chybách a nedorazech v obraně se ze svých branek radovali Horel a Havel - 1:3.

Strašečtí ale také tentokrát zareagovali rychle a do konce prostřední části hry stačili vyrovnat. Nejprve se ve středu hřiště uvolnil Matouš Drechsler, na jehož bekhendové zakončení z bezprostřední blízkosti byl Koudela krátký - 2:3. Poté se strašeckým fanouškům připomněl Michal Javůrek - 3:3.

Ten se rozparádil a ve třetí části v další přesilovce prostřelil Koudelu - 4:3. Byla to však labutí píseň domácích. Beroun kuriózně vyrovnal, když domácí zadák Matouš Drechsler chtěl před brankou odehrát míček do rohu, ale trefil berounského Taufera, od jehož nohy se míček dostal až za záda Šnobla - 4:4. Další poněkud nešťastný moment zamával se strašeckou psychikou natolik, že si hosté mohli poněkud pohodlně dojít pro vítězství. O tom rozhodl dvěma brankami nadaný syn někdejšího reprezentanta Horel, který tak zkompletoval hattrick a přisoudil Keltům druhé vítězství v sezóně - 4:6. Strašečtí na první body stále čekají.

Další příležitosti k jejich zisku budou mít tento víkend na jihu, kdy se v sobotu představí v Českých Budějovicích a v neděli v Suchdole nad Lužnicí.