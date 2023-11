/FOTO, VIDEO/ Na nedávno skončeném mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness v belgickém Gentu nemohly scházet ani závodnice rakovnicko-kladenského klubu Diamond Angels Academy, kterým se podařilo opět probojovat do české reprezentační špičky a ukazují tak, že patří mezi světovou elitu tohoto sportu.

Diamond Angels Academy na MS v Gentu: mistryně světa v Petite Aerobik Sára Skalická, Berta Holakovská, Šárka Dudáčková, Sabrina Duong Thuy a Maruška Doležalová | Foto: Diamond Angels Academy

Na nedávno skončeném mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness v belgickém Gentu nemohly scházet ani závodnice rakovnicko-kladenského klubu Diamond Angels Academy, kterým se podařilo opět probojovat do české reprezentační špičky a ukazují tak, že patří mezi světovou elitu tohoto sportu.

První závodní den patřil Michelle Štrálové, která závodila v kategorii Cadet ženy. Singlové kategorie jsou vždy velmi početné, ale Michelle předvedla v základním kole skvělý výkon a do semifinálového kola postupovala dokonce ze třetí příčky. V semifinále přišlo drobné zaváhání, ale Michelle nic nevzdala a postoupila do sobotního finále, které patřilo pouze osmi nejlepším z celého světa. Michelle na ploše zajela své finále skvěle, dala do toho vše a odváží si domů úžasné 4. místo. „Skončit těsně pod stupni vítězů je vždy takové nešťastné, ale Michelle je čtvrtá nejlepší kadetka na světě, což je parádní výkon,“ hodnotí spokojeně její trenérky.

Na závodní ploše měl ale kromě Michelle Diamond i svá želízka v ohni v kategorii juniorů. Ve sportovním aerobiku junior duo začaly svůj závod Klaudie Kamlerová a Šárka Dudáčková. Svým energickým výkonem se hladce probojovaly do finále a zde už neponechaly nic náhodě. Soustředily si hlavně na správné provedení prvků obtížnosti a na hodnocení rozhodčích to bylo znát – za prvky byly dokonce první. Holky si při slavnostním vyhlášení pověsily na krk bronzové medaile a obhájily svůj titul II. vicemistryň světa v kategorii Junior Duo. „Z holek máme velikou radost, na trénincích opravdu jely na plno a jsme nemírně rády, že se jim podařilo obhájit titul z loňska,“ chválí trenérky.

Novou soutěžní kategorií byl letos Petite Aerobik, kde se v juniorech pustily do boje v barvách Diamond Angels Sára Skalická, Berta Holakovská, Šárka Dudáčková, Sabrina Duong Thuy a Maruška Doležalová. Holky musí sestavu nejen „zacvičit“, ale každá choreografie ztvárňuje vybrané téma, kdy na ploše divák musí vidět pořádnou show, která ho dokáže vtáhnout do děje. Holky už na ME předvedly, že to umí na ploše pořádně rozjet bez sebemenší chyby, o to obtížnější byl jejich start, protože se očekávalo, že budou patřit mezi nejlepší a každé malé zaváhání by je tak mohlo stát finále. Dívky jsou ale neskutečné, každá z nich je ostřílená závodnice, nervozitu nechaly daleko za sebou a do finále postoupily z první příčky.

Finále nebylo jednoduché, protože zde byly velmi silné a vyrovnané týmy. Holkám ale velké závody opravdu svědčí a svoje finále zajely báječně, až své trenérky dojaly k slzám. Na slavnostním ceremoniálu vystoupaly na příčku nejvyšší a kromě výhry si do Čech vezou titul mistryň světa. „Holkám strašně děkujeme za tenhle úžasný zážitek, protože energie, se kterou šly finále, je opravdu hodná mistryň světa. Trochu jsme se bály, aby je neovládla nervozita, aby udržely první místo, ale ony si to šly zkrátka užít a bylo skvělé,“ uzavírají trenérky Lin Do Thuy a Markéta Vondráčková.

„Za celý klub bychom chtěli poděkovat všem závodnicím za úžasné výkony a báječnou reprezentaci nejen klubu, ale i Česka. Velké díky patří i rodičům za podporu a ještě větší vděčnost nás všech patří našim trenérkám Markét a Liu, které holkám vymyslely neuvěřitelné choreografie a zároveň je perfektně připravily i po fyzické stránce. Děkujeme,“ uzavírají za klub Lucie Pechancová a Šárka Stříbrská.