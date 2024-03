Ani dívky samotné nenacházely slova, emoce vibrovaly na nejvyšší možné úrovni. „Pro mě je to určitě životní úspěch,“ hlesla Veronika Kučerová, jinak hráčka Zeber z Nového Strašecí.

Její spoluhráčka Katka Bunterová hraje dokonce v Praze za Bohemians a byla pořadateli zařazena do All Stars celého turnaje, přesto myslela hlavně na tým. „Je to úžasné, vždyť si zahrajeme v nejhezčí hale v České republice. Od začátku jsme věděly, o co jde a šly jsme si pro to!“ měla jasno šikovná florbalistka.

Loňské třetí místo hodily studentky strašeckého gymnázia za hlavy, což potvrdil i Milan Soukup. „Letošek jsme nebrali jako nějakou satisfakci. Já to vidím sportovním pohledem a hlavně jsem šťastný za holky, že vyhrály. Teď jsou neskutečně šťastné, je to pro ně obrovský úspěch a jejich pocity nedovedu ani popsat,“ řekl Soukup.

Výbuch emocí, nejlepší pocit na světě, zářil rakovnický hrdina Kovářík

Veronika Kučerová doplnila, že holky hrají tyhle soutěže od první třídy. „A konečně jsme se někam dostaly, to je super! Navíc se nám povedlo díky této soutěži jednu novou hráčku přivést do klubu,“ je ráda a Kateřina Bunterová připojuje ještě jeden dobrý důvod, proč v poháru Subterry startovat. „Nemusíš do školy a zahraješ si perfektní florbal!“

A s čím gymnázium, které za sebou nechalo České Budějovice, Teplice, Karlovy Vary i další školy, do O2 areny pojede? Čeká na něj vítěz moravské části, Gymnázium Brno z třídy kapitána Jaroše a bude to určitě obrovská bitva.

„Pojedeme od O2 areny, vezmeme spoustu fanoušků a taky transparenty, aby šli všichni studovat do Nového Strašecí, protože to pořád opakuji: Jsme nejlepší škola!“ smál se Milan Soukup a Katka s Veronikou dodaly: „Půjdeme si to hlavně užít, ale pojedeme naplno a budeme chtít samozřejmě vyhrát jako všechno!“

Hodně štěstí, krásky.