SK Slavia Praha - HC 1972 Rakovník 3:3 (2:1) sn 3:2

První branky na 1:1 obstaraly penalty na obou stranách, tu rakovnickou proměnil hráč se zkušenostmi z Holandska Štěpán Klaban. V dalším průběhu bylo více radosti na straně diváků v Edenu, když Plachý a Vaňko dokázali zvýšit až na 3:1, ale Rakovník do kolen nešel. Nejprve Branšovský z trestného rohu vymetl šibenici Větrovského svatyně a v poslední minutě vstřelil vyrovnávající gól Karafiát.

V následujících samostatných nájezdech pak byli úspěšnější červenobílí favorité, za Rakovník proměnili Štěpán Klaban s Ostašem. I tak stříbrné medaile putovaly po 110% výkonu celého týmu do Rakovníka více než zaslouženě, což potvrdil i střelec kontaktní branky Tomáš Branšovský: "Celá soutěž a play off byly obrovsky vyrovnané, finále přineslo pěkný zápas a stříbro má svoji cenu. My už teď myslíme na červencové mistrovství Evropy ve Vídni, kde nás je z Rakovníka na soupisce českého týmu pět a čekají nás těžcí soupeři z Francie a Itálie."

HC 1972 Rakovník: Jirkovský, Pešek, Born, Branšovský, Ohnemichl, Ostaš, Šiška, J.Klaban, Š.Klaban, Karafiát, Krejčí, Tran. Trenéři David Kopřiva a Josef Trejbal.

Miroslav KOLOC