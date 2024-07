Evropský šampionát juniorek skupiny B začal v úterý v Rakovníku dvěma zápasy. Český tým odstartoval perfektně, když porazil Litvu 2:0 a dnes od 18 hodin se utká s Walesem, jenž na úvod nečekaně jen remizoval s Italkami 2:2.

Český tým byl v Rakovníku mírným favoritem utkání a roli potvrdil. Litevky se sice dlouho držely, pomáhaly jim i nepřesnosti domácích hráček v koncovce, ale ve druhé čtvrtině se Češky přece jen dvakrát prosadili po rozích zásluhou domácí Veroniky Přibíkové a Zuzany Semrádové a náskok v pohodě uhájily, když i ve zbytku zápasu byly o dost lepším družstvem.

Natálie Hájková zhodnotila duel pro stránky Českého pozemního hokeje: “Cítím se skvěle! Je super mít pocit výhry, protože je to první zápas, který je nejdůležitější a řekli jsme si, že se soustředíme jen na něj a povedlo se to. Hrálo se mi dobře, i počasí nám vyšlo. Až ke konci pršelo, ale bylo to dobrý, a mám radost," řekla Hájková s dovětkem, že do utkání s Walesem musí tým zlepšit komunikaci a získat větší klid na hokejkách, být trpělivý, počkat si na šance a proměnit je.