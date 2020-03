Vláda od úterního večera zakazuje vedle kulturních, uměleckých a náboženských akcí také všechny sportovní akce s návštěvností nad 100 lidí. Nařízení se dotkne především největších rakovnických fotbalových klubů, ale i hokejového klubu. Některé sportovní oddíly ruší z důvodu uzavření škol a tělocvičen také tréninky.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Například HC Rakovník odehraje středeční semifinálový duel krajské ligy s Velkými Popovicemi bez diváků, což bude především pro fanoušky citelná rána, neboť na vyřazovací část chodí pravidelně stovky milovníků hokeje. „Vzhledem k tomu, že do počtu sta lidí jsou zahrnuty i realizační týmy, mužstva, dále rozhodčí, obsluha časomíry, rozhodli jsme se pro řešení, že budeme bez diváků. Nastalá situace není jednoduchá, ale jsou daleko přednější věci, než je duel play off. Musíme to tak brát a snad to naši fanoušci pochopí,“ říká vedoucí HC Rakovník Tomáš Veselý, který také potvrdil, že ve hře nebyla ani varianta s omezeným počtem návštěvníků. „To bychom se dostali do strašně složité situace. Museli bychom řešit, koho na zimní stadion pustit, zda prvních třicet, nebo čtyřicet lidí, ještě by to pak musela řešit i policie a to opravdu nechci,“ vysvětluje vedoucí HC Rakovník.