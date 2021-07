V kategorii dětí a juniorů v otevřené soutěži úrovně Z, která se skládala z drezurního testu a testu ovladatelnosti, vyhrála osmiletá Agáta Němcová s klisnou Blümchen. Dařilo se i dalším děvčatům ze stejné stáje. Bronz si zaslouženě vyjezdila Karolína Vitnerová s klisnou Cordobou, čtvrtá skončila Daniela Broncová na Darlun a pátou příčku obsadila Eliška Maierová s klisnou Dafné.

Ve vyšší výkonnostní soutěži pak druhé zlato pro JK Spongilit vybojoval skvělým výkonem Vilém Fiška s Borcem a svoji stabilně výbornou formu potvrdily stříbrem i Adriana Štolcová a její klisna Sunny Day.

V posledním červnovém týdnu pak děti z JK Spongilit Hředle u Rakovníka obdržely z rukou instruktorky jezdectví Jarmily Štolcové osvědčení o úspěšném absolvování jezdeckého kroužku 2020/2021. "V průběhu léta se jezdci chystají nejen na další workingové závody, ale pro větší pestrost to budou i skokové soutěže, které je také baví. I přes pandemii to byl zase krásný rok, který jsme si všichni užili a užíváme. Na léto už připravujeme nejen tradiční příměstské tábory, ale i několik celodenních soustředění s bohatým programem. Zájem je veliký a stejný očekávám i při srpnovém zápisu do jezdeckých kroužků na školní rok 2021/22."

Miroslav KOLOC